Record: 25 "buitenlandse" Belgen in de Champions League

Romelu Lukaku maakt zijn debuut op het allerhoogste clubniveau.

Het aantal landgenoten in de Champions League loopt hoog op dit seizoen. Naast landskampioen Anderlecht brengen ook heel wat buitenlandse teams een Belg in stelling: 25 in totaal. Romelu Lukaku is er voor het eerst bij in de poulefase.