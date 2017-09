Pfaff: "Ik ga naar München voor het Oktoberfest"

Ik hoor veel kritiek op Anderlecht, zelfs door ex-spelers. Dan vraag ik me af: "Waren jouw kwaliteiten als voetballer even groot als je uitleg nu?"

"Voor de wedstrijd maak je altijd 50 procent kans. Je moet altijd geloven dat er iets te rapen valt", vertelt de voormalige doelman van Bayern in De ochtend op Radio 1.

"Anderlecht moet respect hebben voor Bayern, maar ze moeten ook in zichzelf geloven. Ik hoor veel kritiek op Anderlecht, zelfs door ex-spelers. Dan vraag ik me af: "Waren jouw kwaliteiten als voetballer even groot als je uitleg nu?""

"Tegen Bayern München spelen, is natuurlijk nooit makkelijk, zeker in de Allianz Arena", weet Pfaff ook, "maar als Anderlecht compact en geconcentreerd speelt, kunnen ze met wat geluk iets rapen."