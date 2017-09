Weiler: "Nooit gezegd dat Kums er niet bij zou zijn tegen Bayern"

Tegen Bayern is het altijd moeilijk. Maar als we niet graag tegen een ploeg als Bayern willen spelen, dan hadden we geen kampioen moeten worden.

"Ik ken Bayern goed. We moeten niet kijken naar het feit dat ze dit weekend verloren van Hoffenheim. Tegen Bayern is het altijd moeilijk. Maar als we niet graag tegen een ploeg als Bayern willen spelen, dan hadden we geen kampioen moeten worden."

"Bayern speelt altijd voor de Duitse titel en voor de titel in de Champions League. Het wordt dus een moeilijke test tegen een van de beste clubs ter wereld."

Op het veld van Manchester United, vorig seizoen tegenstander van Anderlecht in de Europa League, pakte Weiler uit met een verrassend offensieve aanpak. Is dat ook morgen een optie?

"Makkelijk wordt het niet om Bayern te verrassen. Maar het is duidelijk dat we iets zullen proberen. We hebben veel respect, maar we kijken ook uit naar dit soort wedstrijd. In België denken journalisten dat we altijd moeten domineren. Nu zal het niet aan ons zijn om dat te doen."

Ook over de speelkansen van Sven Kums kwam er een vraag. Hij zou eerst niet en uiteindelijk weer wel zijn opgenomen in de selectie van Weiler. Maar dat wou de trainer niet bevestigen. "Dit is een nieuwe wedstrijd. Waarom zou ik mijn mening hebben veranderd?"

"Ik heb nooit gezegd dat Kums er niet bij zou zei tegen Bayern. Als u andere informatie hebt, dan is dat voor uw rekening."