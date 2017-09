Treedt United morgen met of zonder Fellaini aan? Treedt United morgen met of zonder Fellaini aan?

José Mourinho weet nog niet of hij morgen in de Champions League op Marouane Fellaini kan rekenen. De Portugees brandt alvast een kaarsje. "Als zijn toestand verbetert, dan selecteer ik hem. Want ik heb hem nodig."