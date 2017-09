"In Parijs moet het van de sjeik, in Manchester ook… van de coaches"

Twee halvefinalisten in de laatste 5 jaar voor de duurste en meest gemediatiseerde competitie ter wereld is natuurlijk ronduit een lachertje. Met zoveel talent en zoveel ponden hoort de Premier League een finalist af te leveren. Meer nog dan de voorbije jaren is het van moeten.

Dat geldt in mindere mate voor Tottenham, Liverpool en Chelsea. Zij zullen zeker niet de Champions League als de grootste ambitie vooropstellen. Eden Hazard en Thibaut Courtois zullen het volkomen oneens zijn met deze stelling - en gelukkig maar - maar hun team heeft te weinig in de breedte om op alle fronten tot het einde mee te strijden.

In Manchester ligt de situatie enigszins anders. Daar is the sky the limit. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de coaches. City en United zullen al een meedogenloze titelstrijd in de Premier League uitvechten.

Guardiola en Mourinho moeten eerst maar eens de beste van Engeland worden met hun huidige club. Maar eerzuchtig als ze zijn, willen deze heren van stand niet enkel de nummer 1 van het eiland zijn. Dat volstaat niet in hun hoofd. Koningen van Europa worden en niets minder is de enige ambitie.

Uitgeschakeld zijn vóór de finale in Oekraïne zal hun humeur niet ten goede komen. Guardiola en Mourinho kunnen pas met een lach op hun gezicht op vakantie als ze de beker met de grote oren in levende lijve gezien hebben.