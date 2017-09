Sven Kums was uit de gratie gevallen bij René Weiler. Vrijdag moest de Gouden Schoen van 2015 plaats nemen in de tribunes tegen Lokeren (3-2). Dinsdag zou hij er niet bij zijn in de Champions League tegen Bayern München.

Op die laatste beslissing is Weiler nu teruggekomen. De 29-jarige middenvelder reist morgen wel mee naar München. Of hij speelt, is nog maar de vraag.