Manchester United rekent op revaliderende Ibrahimovic in Champions League

José Mourinho neemt Zlatan Ibrahimovic op in de Champions League-selectie van Manchester United, ook al is de Zweed momenteel herstellende van een kruisbandletsel. Dat liep hij vorig seizoen op in de 8e finales van de Europa League en houdt hem al enkele maanden aan de kant.

Vrijdag liet Mourinho nog weten dat Ibrahimovic voor Nieuwjaar niet zal kunnen spelen. De Portugese coach hoopt dus dat zijn Zweedse superster in een latere fase van het Champions League-toernooi kan schitteren.