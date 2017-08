UEFA kiest Doelpunt van het Seizoen: omhaal van Mandzukic in CL-finale

Juventus-aanvaller Mandzukic wiste met een halve omhaal voorbij Navas de 0-1 van Ronaldo uit. Het zou uiteindelijk niet baten: Juve verloor met 1-4.

In juni kozen de surfers van de UEFA-website ook hun goal van het seizoen. In die stemming haalde de Kroaat de tweede plaats. De eerste was voor Cenk Tosun van Besiktas, die een knappe volley binnenschoot tegen Benfica (zie onder).