Bayern-coach Ancelotti wil Anderlecht niet onderschatten: "Het zal niet makkelijk worden"

Volgens PSG-coach Unai Emery wordt het een logische tweestrijd tussen zijn team en Bayern München. "Maar het is oppassen geblazen voor Anderlecht en Celtic, die voor de verrassing zullen willen zorgen", predikt de Spanjaard.

"Anderlecht heeft, net zoals Celtic, een fantastische geschiedenis. Daar hebben we enorm veel respect voor, niettegenstaande dat we met PSG gewoon voor de 1e plaats gaan in onze groep."

PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi is eerder getemperd in zijn ambities. "Het is nog te vroeg om nu al te kunnen zeggen dat we de Champions League kunnen winnen. Het is onze droom, maar er zijn natuurlijk nog andere grote clubs die willen schitteren", aldus de Qatarees.