Van Holsbeeck: "We gaan volop met Celtic strijden voor die 3e plaats"

De zware loting is volgens Leander Dendoncker zowel een zegen als een vloek. "Langs de ene kant zijn we blij want het is een heel mooie groep. Bayern en PSG zijn twee heel grote ploegen en Celtic is ook niet min. Voor de supporters is dit fantastisch denk ik."'

"Maar langs de andere kant weten we natuurlijk ook dat het moeilijk zal worden. Bayern München en PSG zijn heel sterk en ze zijn dit jaar misschien zelfs nog sterker geworden. Celtic is misschien ook wel de beste ploeg uit de laatste pot, maar ook dat wordt een hele mooie verplaatsing voor de fans."

"Alles moet natuurlijk gespeeld worden. We zullen er alles doen om ons te laten zien. De honger is heel groot. Dit is het extraatje dat bij de landstitel hoort. Iedereen heeft er zin in. Eerst moeten we weer wat matchen winnen in de competitie om vertrouwen op te doen."