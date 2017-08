Rode Duivels dagen elkaar uit voor Champions League: "Winter is coming"

Bring it @DeBruyneKev & @vincentkompany ! 💪🏼 We'll give you a warm welcome in Naples... ☀️ #ucl

Looking forward to the game fratello. We in Manchester will give you our own reception but careful @dries_mertens14 #WinterIsComing ❄️ #UCL https://t.co/G2fsvpfFPs