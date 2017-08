Ronaldo troeft Messi en Buffon af in verkiezing van UEFA-Speler van het Jaar

De UEFA-Speler van het Jaar is de prijs die de beste voetballer op de Europese velden van het voorbije seizoen bekroont. De trofee werd uitgereikt na de loting van de groepsfase van de Champions League in Monaco en het was Ronaldo die op het podium mocht komen.

De Portugees volgt zichzelf op en won de prijs ook al eens in 2014. Met Real won Ronaldo het voorbije seizoen naast het Spaanse kampioenschap ook het kampioenenbal.

De Europese Voetballer van het Jaar wordt aangeduid door 80 coaches van clubs die deelnamen aan de groepsfase van de Champions League 2016-2017 en 55 journalisten.