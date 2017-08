Klopp over transfers: "WTF, het is jullie job om ons in de CL te brengen"

Liverpool kampt al enkele weken met enkele transfersoaps. Philippe Coutinho aast op een transfer naar Barcelona en Emre Can lijkt niet meteen van plan om zijn aflopend contract snel te verlengen.

Aangezien Liverpool eindelijk nog eens in de Champions League mag aantreden, heeft de Engelse club zijn positie aan de onderhandelingstafel gevoelig kunnen versterken. Maar het ticket voor het kampioenenbal zou volgens Jürgen Klopp geen rol mogen spelen in enkele dossiers.

"Deze kwalificatie beïnvloedt de transfermarkt zeker. Spelers met wie we onderhandelen zeggen vaak: "Als jullie Champions League spelen, dan zijn we zeker geïnteresseerd."", vertelde Klopp na de laatste voorronde tegen Hoffenheim.

"Maar het is net aan de speler om ons aan Champions League-voetbal te helpen. Verwacht niet van ons dat we ons kwalificeren en dat je dan bij ons kunt komen spelen. We moeten dit samen doen. Je hoort dit zelfs bij spelers van wie je het contract wil verlengen. Dan denk ik altijd: "WTF, het is jouw job om ons te kwalificeren.""