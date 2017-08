Loting Champions League: tegen wie kan Anderlecht (in pot 3) uitkomen?

Anderlecht is als Belgische kampioen rechtstreeks geplaatst. Anderlecht is als Belgische kampioen rechtstreeks geplaatst.

Alle 32 deelnemers aan het kampioenenbal zijn na de barrages van woensdag bekend. Straks om 18u wordt er geloot in Monaco. Anderlecht zit in pot 3. Wat zijn de mogelijke tegenstanders van de Belgische kampioen, die rechtstreeks geplaatst was. Runner-up Club Brugge verloor in de voorrondes.