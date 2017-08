Dries Mertens kreeg zaterdag in de Serie A tegen Hellas Verona (3-1) een tik op zijn kleine teen van zijn linkervoet. Napoli-coach Sarri heeft de Rode Duivel opgenomen in zijn 23-koppige selectie voor Nice, maar de aanvaller trainde vandaag uit voorzorg apart.

Napoli verdedigt in Nice een 2-0-voorsprong uit de heenmatch in de play-offs van de Champions League. Mertens was andermaal de uitblinker bij de Italianen. Hij opende de score en versierde een strafschop.