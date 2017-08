Eden Hazard bij 24 genomineerden voor FIFA-voetballer van het jaar

4 partijen spelen een rol in de verkiezing van FIFA-voetballer van het jaar. Naast de bondscoaches, de aanvoerders van de clubs en de media krijgen ook de fans een kans om voor hun favoriet te stemmen.

Hofleverancier is met grote voorsprong Real Madrid. De Madrilenen zijn met 7 spelers goed vertegenwoordigd tussen de 24 kanshebbers. Of daar ook de winnaar tussenzit, zullen we weten op 23 oktober. Dan vindt in Londen het gala van de "Best FIFA Awards plaats".