Van der Elst: "Napoli was fantastisch, met heel belangrijke rol voor Mertens"

"Napoli creëerde heel veel kansen in de eerste helft, maar scoorde slechts één keer. Het had veel meer kunnen zijn. In de tweede helft kregen we hetzelfde spelbeeld: een dominant Napoli bracht Nice in de problemen telkens het versnelde."

"Nice is in de hele wedstrijd amper twee keer in de buurt van doelman Reina geweest, maar het had wel twee keer kunnen scoren. Ze hadden toch twee goede kansen die de wedstrijd wat hadden kunnen veranderen. Maar het klasseverschil was wel enorm."