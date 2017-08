CL-loting: Napoli-Nice, Hoffenheim-Liverpool en Basaksehir-Sevilla

Nice schakelde Ajax uit in de derde voorronde. Nice schakelde Ajax uit in de derde voorronde.

In Nyon is geloot voor de play-offs van de Champions League. Die loting leverde enkele interessante affiches op. Napoli neemt het op tegen Nice, Liverpool kijkt Hoffenheim in de ogen en Club Brugge-killer Basaksehir krijgt met Sevilla een lastige kluif voorgeschoteld.