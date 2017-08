Beelden zeggen meer dan 1.000 woorden: "Jij bent Ajax, Appie"

De Amsterdam Arena rolde een indrukwekkend spandoek voor Nouri uit. De Amsterdam Arena rolde een indrukwekkend spandoek voor Nouri uit.

Voor, tijdens en na de Champions League-wedstrijd tegen Nice stond Ajax en de Amsterdam ArenA gisteren stil bij Abdelhak Nouri, de jonge Ajax-speler die tijdens een oefenmatch in elkaar zakte en daardoor ernstige hersenschade opliep. Er was applaus, maar ook veel tranen. De wedstrijd lag zelfs even stil in de 34e minuut.