Scherpe Refaelov: "Gemakkelijke overwinning voor Basaksehir"

"Bij ons was de agressiviteit er niet in de duels. Het is jammer dat we zo verliezen. We wisten dat Adebayor sterk is in het strafschopgebied. Als je hem dan al na een paar minuten vanuit die positie ziet scoren, moet je daar even van bekomen. Maar toen moesten we opnieuw een doelpunt slikken."

"Vorige week heeft Basaksehir ons getoond hoe je moet terugkomen na een 2-0-achterstand. Ik geloofde erin, maar niet op de manier waarop wij gespeeld hebben vandaag. Ik herkende niet waarvoor we gewerkt hebben."

"Het belangrijkste is nu dat we niet met de vinger naar elkaar wijzen. We hebben zondag al een competitiewedstrijd en er is ook nog de play-offronde in de Europa League."

"We hadden veel vertrouwen na de 0-4 in Lokeren, maar soms loopt het niet zoals je wil. Zij waren veel beter, het was een gemakkelijke overwinning voor hen", besluit Refaelov.