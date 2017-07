Club Brugge-coach Leko: "De 3 Turkse goals waren cadeaus"

Ruud Vormer: "De 2-0 was verdiend. We creëerden zelf niet heel veel kansen, maar het stond goed, we voetbalden goed. Dan denk je aan de rust: "We gaan door". Maar in de tweede helft werden de ruimtes te groot en geven we drie stomme goals weg. Het waren individuele fouten, maar als team stonden we ook niet meer perfect. Het is een goeie ploeg met grote namen, maar alles kan nog. Er valt daar zeker iets te halen. Ik denk dat de kansen fiftyfifty zijn."

Stefano Denswil: "In de eerste helft grepen we ze bij de keel, maar in de tweede helft geven we het weg en dat is heel zuur. Zelf twee keer scoren is wel heerlijk, zeker als het de ploeg helpt. Een afscheidscadeau? Ik lees hetzelfde als jullie. Hamburg heeft interesse, maar ik geef er geen commentaar op. In Turkije kan er volgende week nog alles gebeuren. We hebben zeker nog vertrouwen, maar vanavond hebben we eigenlijk wel punten weggegooid."