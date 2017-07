Leko: "Izquierdo weet dat hij Club Brugge nu moet helpen"

José Izquierdo lijkt al een tijdje op een transfer te azen, maar de Colombiaan zit toch in de selectie voor de eerste Europese opdracht van Club.

"Voor José is de situatie niet makkelijk, want hij kijkt uit naar een transfer. Ik spreek veel met hem en hij weet dat we nu op hem rekenen, dat hij Club nu moet helpen", vertelde coach Ivan Leko op zijn persbabbel.

Is Club Brugge klaar voor de match tegen Başakşehirspor? "Ik ben tevreden met wat ik gezien heb op training en in de oefenmatchen. Er is vooruitgang op tactisch, mentaal en fysiek vlak."

"We moeten 9 nieuwe spelers inpassen, maar we worden elke dag beter. Over 3 weken, 3 maanden of 6 maanden zullen we nog beter zijn, maar morgen telt. We weten wat we moeten doen."