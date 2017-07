Adebayor, de man met 2 gezichten: "Ik praat niet meer met mijn familie"

2 jaar na zijn bekentenis praat Adebayor niet meer met zijn familie en daar is hij niet rouwig om. Onlangs deed hij enkele opmerkelijke verhalen uit de doeken in een interview voor BBC. "Toen ik bij Real Madrid zat, moest ik op een dag bij Florentino Perez komen. Die legde me een aangetekende brief voor, afkomstig van de familie Adebayor."

"In de brief stonden allerlei redenen waarom Real Madrid mijn contract moest verbreken. Ik zeg niet dat dat de reden was dat mijn contract bij de Koninklijke niet verlengd werd, maar het kan er wel in meegespeeld hebben."