Başakşehirspor: een kleine ploeg, maar met heel wat grote namen

Met Gaël Clichy haalde Başakşehirspor een schat aan ervaring binnen deze transferperiode. De Franse linksachter speelde 19 keer voor Frankrijk, werd 3 keer kampioen in Engeland (2x met Manchester City, 1x met Arsenal) en won 2 bekers (1 FA Cup en 1 League Cup). Vraag is wel of Clichy, die afgelopen seizoen weinig speelde bij City, meteen zijn draai vindt in Turkije.

Ook nieuw en ook met enkele jaren in Engeland op de teller is de Portugese Marokkaan Manuel Da Costa. Hij doorzwom naast de watertjes in West Ham ook die van PSV, Fiorentina, Sampdoria, Lokomotiv Moskou en Olympiakos. Da Costa is een centrale verdediger.

Mogelijk wordt hij gekoppeld aan Egemen Korkmaz, een negenvoudige Turkse international, of aan Alexandru Epureanu, de aanvoerder van Moldavië en vorig seizoen een van de sterkhouders in de defensie.

Op de rechtsachter kunnen we de Braziliaan Junior Caiçara verwachten. Hij kwam in de winterstop over van Schalke 04, waarvoor hij in anderhalf seizoen 26 matchen speelde.