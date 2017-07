"Başakşehirspor is een atypische Turkse club, het wordt moeilijk voor Club Brugge"

Fuat Çapa is bij de Turkse tweedeklasser Boluspor zelf aan een soortgelijk verhaal als dat van Başakşehirspor aan het werken. "We zijn vorig jaar ook met een project gestart. Het doel was om in het eerste jaar de middenmoot te halen, in het tweede de play-offs en in het derde de promotie. Maar we eindigden vorig seizoen al als 4e en haalden zo de play-offs."

"Het doel is nu om dit seizoen al voor de promotie te spelen. De basis is gebleven en we hebben al enkele belangrijke versterkingen gehaald. Onze eerste 4 matchen zijn cruciaal, want dan spelen we al meteen tegen onze concurrenten voor promotie."