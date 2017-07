Vossen: "Het zal een heksenketel worden in Turkije"

Als je ziet wie daar nu speelt, dat toont aan dat het een hele grote ploeg is. Adebayor, Clichy en Elia, dat zijn best wel grote namen."

En dat zal nodig zijn want Club moet eerst thuis aan de bak. "Hopelijk kunnen we hier een een goede uitgangspositie bijeen voetballen om dan naar Turkije te trekken. Als je ziet welke namen daar nu spelen en wie ze hebben aangetrokken dit seizoen, dat toont aan dat het een hele grote ploeg is."

"Het is een ploeg met heel rijke eigenaars. Adebayor speelt daar, ze hebben Clichy aangetrokken en ook Elia van Feyenoord is naar daar gegaan. Dat zijn best wel grote namen."

"Het zal niet makkelijk worden, maar we gaan er alles aan doen om door te stoten naar de volgende ronde. De Champions League zou een geweldige surplus geven aan ons seizoen. We gaan er alles aan doen om in de poules te geraken, al wacht ons eerst nog een lastige weg."

Het gevoel tijdens de voorbereiding zit alvast goed. "We kunnen enkel tevreden zijn met het niveau dat we op training zien. Nu moeten we dat omzetten in de wedstrijden. De eerste wedstrijden zullen belangrijk zijn, als daar de resultaten meevallen dan geeft dat toch weer een extra dimensie."