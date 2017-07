Club Brugge ontmoet Başakşehir in derde voorronde Champions League

Leko en co moeten naar Turkije. Leko en co moeten naar Turkije.

Het Turkse Başakşehir is de tegenstander van Club Brugge in de derde voorronde van de Champions League. Club speelt eerst thuis op 25 of 26 juli. Om 13u gaan ook AA Gent en KV Oostende in de potten voor de loting van de derde voorrondes van de Europa League.