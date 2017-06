De 38-jarige vrouw overleed gisteren. De 38-jarige vrouw overleed gisteren.

In Turijn is een 38-jarige vrouw overleden aan haar verwondingen die ze had opgelopen tijdens de Champions League-finale van enkele weken geleden. Zo'n 30.000 Juventus-supporters keken in het centrum van Turijn samen naar de match, maar enkele voetzoekers zorgden toen voor blinde paniek.