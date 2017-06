Champions League-finale van 2019 wordt in Bakoe of Madrid gespeeld

@atletienglish Het nieuwe stadion van Atletico Madrid mikt op de finale in 2019. Het nieuwe stadion van Atletico Madrid mikt op de finale in 2019.

Het Olympiastadion in Bakoe of het Estadio Metropolitano, de gloednieuwe thuishaven van Atletico Madrid: een van die stadions wordt het decor voor de finale van de Champions League in 2019. Volgend jaar vindt de finale in Kiev plaats.