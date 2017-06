Vandenbempt over Cristiano Ronaldo: "Fe-no-me-naal"

Bij de rust was er nog niets aan de hand voor Juventus. Niemand had gedacht dat ze nog 3 doelpunten zouden incasseren. Je zag wel snel aan de lichaamstaal van Allegri dat de wedstrijd zijn elftal aan het ontglippen was. Hij was wild aan het gesticuleren, maar het voetbal haalde de bovenhand.

Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Zeker in de grootste clubfinale ter wereld. De best voetballende ploeg liet de bal rondgaan. Real kreeg ook meer ruimte, omdat Juventus het niet meer kon belopen.

Dat Juventus kopje-onder ging, vond ik verrassend. Juventus heeft het altijd onder controle. Dit was de eerste keer dat het team uit mekaar viel. Die extra meter werd niet meer gelopen.

Voetballend waren ze heel erg zwak. Pjanic zakte weg, Dybala zakte weg, Higuain en Mandzukic deden niet meer mee in de tweede helft en Cuadrado viel heel erg slecht in.

Juve heeft op het slechts denkbare moment zijn slechtste helft van de hele Champions League-campagne gespeeld. Na die 2 doelpunten kort op mekaar hadden ze een klap gekregen.