Ronaldo viert met mama en junior. Ferguson noemt hij nog altijd "boss"

Cristiano Ronaldo heeft gisteren Real Madrid over de streep getrokken in de Champions League-finale. De Portugese topspeler mocht al voor de vierde keer in zijn carrière de beker met de grote oren in de lucht steken.

Mama en zoonlief Cristiano wisten dat maar al te goed. Ze toonden allebei 4 vingers op de Instagram van Ronaldo.