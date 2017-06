Even paniek in Turijn: 30-tal gewonden in supportersmassa

Ongeveer tien minuten voor het einde van de finale tussen Juventus en Real Madrid raakte de massa op het San Carlo-plein in paniek. De versies verschillen: sommige bronnen maken gewag van een ontplofte voetzoeker, andere zeggen dat een fan schreeuwde dat er een bom was.

De massa zette zich daarop in paniek in beweging, waarbij mensen zich blesseerden aan de veiligheidshekken of aan de gebouwen rondom het plein, waar reuzenschermen opgesteld stonden.

Volgens de Italiaanse tv viel er een 30-tal gewonden, de meeste door glasscherven.