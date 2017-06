Vandenbempt: "Iedereen gunt het Juventus en de prachtige mens Buffon"

Real tegen Juventus is niet alleen individuen tegen een ploeg of Zidane tegen Allegri, het is ook Ronaldo tegen Buffon. De doelpuntenmachine tegen de onneembare vesting, die op zijn 39e nog altijd absolute wereldtop is. Het is ook een strijd om de Gouden Bal, die de voorbije 100 jaar verdeeld werd onder Messi en Ronaldo. Maar de Italianen zijn een campagne gestart om eindelijk eens een Gouden Bal aan Buffon te geven.

Als ik mijn objectiviteit even aan de kant mag schuiven: ik denk dat iedereen het Juventus en zeker de prachtige mens en atleet Buffon gunt om eens de Champions League te winnen.