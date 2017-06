Droomelftal van Vandenbempt en Verheyen zónder Messi: "We plegen heiligschennis"

Peter Vandenbempt: "In het hart van de defensie hebben we gekozen voor een combinatie van wereldklasse, voetballende kwaliteiten en smeerlapperij."

"Chiellini (Juventus) is de beste centrale verdediger ter wereld. De Italiaan is heel hard in de duels, altijd op het randje, maar positioneel onnavolgbaar."

"Sergio Ramos (Real Madrid) is even naast zijn schoenen gaan lopen, maar nu is hij weer naar de essentie teruggekomen. Hij is een heel sterke centrale verdediger, Ramos is erg krachtig in de duels en hij beschikt over een goeie plaatsing op standaardsituaties. Samen met Chiellini vormt hij een ondoordringbaar blok."