Cristiano Ronaldo: "Juventus is een geweldig team, maar wij zijn beter"

Ronaldo scoorde twee opeenvolgende hattricks in de knock-outfase van de Champions League. Eéntje tegen Bayern München in de kwartfinales en eentje tegen Atletico Madrid in de halve finales. In de laatste drie competitiewedstrijden maakte de 32-jarige aanvaller maar liefst vijf doelpunten, wat Real de eerste landstitel in vijf jaar opleverde.

"We moeten de match aanvangen met nederigheid, maar ook karakter tonen en bewijzen dat we een beter team zijn. Juventus is een geweldige ploeg, maar ik denk dat wij beter zijn. Ik heb het gevoel dat we een uitstekende wedstrijd gaan spelen en winnen. We zitten in een positieve flow, daar moeten we voordeel uit halen."