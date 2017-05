Club Brugge kent alle mogelijke CL-tegenstanders: AEK is laatste naam

Club Brugge is als Belgische vicekampioen reekshoofd bij de loting op 14 juli. Het kan uitgeloot worden tegen Steaua Boekarest (de 2e uit Roemenië), Young Boys Bern (de 2e uit Zwitserland), Basaksehir (de 2e uit Turkije), Nice (de 3e uit Frankrijk) en dus AEK.

De winnaar van de play-offs voor het vicekampioenschap in Griekenland was de tegenstander en won daarin vanavond het pleit. Een 1-2-zege bij Panionios volstond. PAOK en Panathinaikos gaan naar de derde voorronde van de Europa League.

De wedstrijden van de derde voorronde worden op 25 of 26 juli (heen) en 1 of 2 augustus (terug) gespeeld. Als Club doorstoot, wachten in de vierde en laatste voorronde topclubs als Sevilla, Napoli of Liverpool.