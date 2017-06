Bale: "Champions League-finale is reden waarom ik elke dag dubbele sessies deed"

"Voor een finale van de Champions League heb je sowieso geen extra motivatie nodig" reageerde Bale lachend op een internationaal persmoment.

"Natuurlijk is het speciaal dat de finale plaatsvindt in mijn geboortestad. Dat is waarom ik zo hard gewerkt heb. Dubbele sessies elke dag. Het zal sowieso speciaal zijn, zeker als we winnen."

Maar de uitstekende prestaties van Isco dreigen Bale naar de bank te verwijzen zaterdag. "Ik voel me goed en heb geen problemen meer", zei Bale. "De trainer zal uiteraard beslissen wat er zaterdag gebeurt. Het team zal zich zoals altijd achter zijn besluit scharen."

"Het was een moeilijk seizoen voor mij door de blessures en een operatie. Ik heb de laatste weken hard gewerkt, maar natuurlijk ben ik nog geen 100 procent wedstrijdfit."

"Als de trainer denkt dat dat een probleem is, dan is het zo. Als ik op de bank zit, moet ik proberen van de bank te komen en impact te hebben op de match."