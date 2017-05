Zidane: "Juventus zit nog altijd in mijn hart"

Begin volgende maand spelen Real Madrid en Juventus de finale van de Champions League, twee clubs waar Zinédine Zidane zijn hoogdagen als voetballer beleefd heeft.

Nu staat hij als Real-coach tegenover Juve. "Dat wordt een geweldige finale", blikt Zidane vooruit. "Het wordt heel speciaal. Juventus heeft me veel gegeven als voetballer. De club zit nog altijd in mijn hart."

Over de kansen van Real zegt Zidane ietwat verrassend: "Ik noem Real absoluut niet de favoriet. Het is erg moeilijk om te scoren tegen Juventus. En naast hun defensie beschikken ze ook over geweldige aanvallers." Afspraak op zaterdag 3 juni in het Millennium Stadium in Cardiff.