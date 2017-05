"Ideaal scenario: Buffon pakt beslissende penalty van Ronaldo"

Wat voor een finale verwacht Wim De Coninck? "Het zou misschien kunnen ontaarden in de finale, want het zijn wel twee haantjesploegen", vindt hij. "Ze kunnen allebei niet verliezen en ze zullen er alles aan doen om te winnen. Laten we hopen op een open finale waarin sportief gevoetbald wordt. Al vrees ik daar toch wel een beetje voor."

"Ik heb wel het gevoel dat dit het jaar is van Juventus, ook door de sympathie voor Buffon. Twee jaar geleden stond hij nog te huilen als een klein kind na de verloren finale (foto). Nu krijgt hij op zijn 39e toch weer een kans om de Champions League eens te winnen. Je zou hem dat wel gunnen."

"Of Ronaldo hem dat ook gunt, is een andere vraag. Het antwoord is natuurlijk "neen". Het wordt een harde strijd. In het ideale scenario krijgen we strafschoppen en redt Buffon de beslissende penalty van Ronaldo."