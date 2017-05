Juventus en Europese finales: geen groot succes, maar er is hoop

De twee keer dat Juventus wel de Europacup I of Champions League won, schakelden ze telkens een Frans team uit in de halve finale en versloegen ze de titelverdediger in de finale.

In 1985 stuurde Juventus in de halve finales Bordeaux naar huis met 3-2-winst over twee wedstrijden en veroverde. In de finale won Juve de Europacup I van Liverpool.

In 1996 waren de Italianen in de halve finales over twee matchen te sterk voor Nantes. In de finale werd Ajax geveld na strafschoppen.

Die statistiek kan Juventus hoop geven om dit jaar eindelijk nog eens de Champions League te winnen. De recordkampioen van Italië schakelde gisterenavond Monaco uit in de halve finale. Op 3 juni spelen de jongens van trainer Massimiliano Allegri in Cardiff wellicht tegen titelverdediger Real Madrid, tenzij er zich vanavond een mirakel onttrekt.