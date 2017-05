Sonck: "Ik schat Juventus hoger in als team dan Real"

Het ziet ernaar uit dat we afstevenen op een Champions League-finale tussen Juventus en Real, dat Atletico klopte met 3-0. "Dan zou de finale een tactisch steekspel worden", voorspelt Sonck.

"Als ploeg schat ik Juventus hoger in dan Real Madrid. De Juve-spelers zijn beter op elkaar ingespeeld dan die van Real. Maar ik heb eergisteren een Real Madrid gezien dat indrukwekkend was tijdens het eerste halfuur. Daarna zie je wel dat de afstand tussen de linies groot wordt: Ronaldo en Benzema blijven hangen."

"Real heeft natuurlijk iemand als Ronaldo, die dodelijk efficiënt is. Bij elke kans die hij kreeg in de buurt van de zestien, was het bingo. Ronaldo kan ook op zijn eentje ook de finale beslissen."