Buffon houdt zijn net voor de 6e keer op rij schoon: "Ongelooflijk"

Ook in Monaco moest Buffon zich niet omdraaien. Ook in Monaco moest Buffon zich niet omdraaien.

Juventus en zijn verdediging blijven verwondering wekken in deze Champions League. Buffon en co hielden gisterenavond voor de zesde keer op rij in deze Champions League de nul. Op bezoek bij Monaco won Juventus met 0-2. De 39-jarige Buffon moest in de knock-outfase nog geen tegentreffer incasseren.