Cijfers Ronaldo (en Messi) brengen ploegmaats en Belgische clubs beetje in verlegenheid

Sinds het Champions League-debuut van Ronaldo voor Real Madrid scoorde de Koninklijke 226 goals in het Kampioenenbal. Ronaldo maakte er daar 88 van (bijna 40 procent). Hij gaf 26 keer de assist. Met een betrokkenheid van 114 goals op 226 heeft hij een voet in meer dan 50 procent van de Madrileens goals.

De andere leden van de befaamde "BBC", Karim Benzema en Gareth Bale, verbleken bij die cijfers. Benzema arriveerde in hetzelfde seizoen als Ronaldo. Sindsdien scoorde hij 39 keer en gaf hij 18 assists. Zijn betrokkenheid van 25 procent in 226 goals is de helft van Ronaldo.

Bale, die arriveerde in 2013, doet nog wat minder goed. Hij scoorde 10 keer en gaf 9 assists. Zijn betrokkenheid in de Champions League is beperkt tot 15 procent.