Van der Elst: "Heb gevoel dat Juve collectief sterker is dan Real Madrid"

Juventus kan alles, geweldig verdedigen en fantastisch aanvallen. Het lijkt de idale mix. "Het zou kunnen dat Juve de beste ploeg is die overblijft in de Champions League."

"Al heb je ook Real, waar op een andere manier veel kwaliteit zit. Je hebt toch het gevoel dat Juve qua collectief net wat sterker is, steviger en robuuster."

"En ze kunnen ook voetballen. Higuain is voorin heel sterk. Daarachter is Dybala technisch heel goed en vaardig als er een beetje ruimte is. Op de flanken heb je de hard werkende Cuadrado en Mandzukic. Voor de verdediging heeft Khedira een grote motor. Hij kan goed met de bal overweg, maar zijn loopvermogen is zijn grootste troef. Hij komt heel vaak in de 16 van de tegenstander."

"Naast Khedira heb je Pjanic. Ook een goeie voetballer, een beetje te vergelijken met Dybala, maar minder aanvallend. Achterin geven ze niks weg. En daarachter doet Buffon het op zijn 39e ook nog heel goed."