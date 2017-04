Van der Elst: "Ancelotti was te laks met Vidal"

"We hebben gisteravond twee toppploegen aan het werk gezien. Even zag het ernaar uit dat Bayern op weg was naar de kwalificatie, maar dat was zonder Cristiano Ronaldo gerekend. Dat hij hulp kreeg van de scheidsrechter is wel zuur. Dat zal een smet blijven op deze kwalificatie", denkt Franky Van der Elst.

"Toch is Ronaldo echt een fenomeen. In twee wedstrijden tegen Bayern - toch niet de eerste de beste - heeft hij vijf keer gescoord. Hij doet het telkens weer. Hij scoorde nu al meer dan 100 keer in de Champions League en daar zal hij er nog wel wat bijdoen voor hij stopt."