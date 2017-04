Furieuze Ancelotti: "Genekt door beslissingen van de ref"

"Als de scheidsrechter niet gefaald had, dan hadden we de halve finales gehaald. Ik hoef niet eens een herhaling te zien van die tackle van Vidal om te weten dat hij de bal speelde. En die twee doelpunten van Ronaldo in de verlengingen waren buitenspel."

"Eén fout kan gebeuren, maar zo'n aaneenschakeling van fouten kan ik niet aanvaarden. Wij zaten goed in de wedstrijden en we waren dicht bij de halve finales, maar we worden genekt door de beslissingen van de ref. Zijn prestatie was minder goed dan die van mijn spelers", fulmineert Ancelotti.

"Ik hoop dat in de toekomst videobeelden de scheidsrechter kunnen helpen. Het is niet goed om zulke fouten te zien in de kwartfinales van de Champions League."