Dortmund-CEO overwoog club uit Champions League te halen na bomexplosies

Watzke speelde in een eerste reactie op het incident met het idee om gewoon niet meer te spelen. "Ik heb even getwijfeld of het niet beter zou zijn dat we ons helemaal uit de competitie zouden terugtrekken."

"Maar dan besefte ik dat dit een overwinning zou zijn voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de aanslag."

Minder dan 24 uur na de explosies, waarbij Dortmund-speler Bartra gewond raakte, werd er toch gespeeld. De thuisploeg was duidelijk aangeslagen en kwam niet verder dan 2-3 tegen Monaco.

Volgens Watzke kregen de spelers de keuze of ze al dan niet wilden spelen. "Ik zei: als iemand zich niet klaar voelt, mag hij dat zeggen aan de coach. We zouden er alle begrip voor hebben en alle mogelijke steun bieden."

Uiteindelijk haakte geen enkele speler af, al was er veel onbegrip dat er zo snel alweer moest overgegaan worden tot de orde van de dag.