"We verdienen veel geld, maar voetballers zijn ook mensen"

"Het gebeurt dichtbij, maar tegelijk ook veraf. Maar dinsdag hebben we gevoeld hoe het is om in zo'n situatie te zitten. Ik wens niemand zo'n gevoel toe."

Voetballen kwam niet meteen op in de gedachten van Sahin, die na de pauze inviel tegen Monaco. "Ik heb pas aan voetbal gedacht toen ik op het veld stond."

"Ik besefte dinsdagavond niet wat er was gebeurd. Pas toen ik mijn vrouw en zoon voor onze huisdeur zag wachten, besefte ik hoeveel geluk we hebben gehad."

"Ik weet dat voetbal heel belangrijk is. We houden van het spelletje, we verdienen veel geld en hebben een mooi leven. Maar we zijn ook mensen. Er is zoveel meer dan voetbal in de wereld. En dat hebben we gemerkt. Ik vergeet de gezichten van mijn ploegmaats in de bus nooit meer."