Dortmund-coach: "Schande dat we van UEFA niet meer tijd kregen om dit te verwerken"

Gisteren werd verteld dat dat gebeurd was in samenspraak met de UEFA, de politie en de twee clubs. Maar na de wedstrijd vertelde Dortmund-coach Tuchel een ander verhaal. "Er is ons nooit iets gevraagd geweest. We hebben gewoon een sms gekregen vanuit Zwitserland. Daar hebben ze die beslissing genomen."

"We voelden ons genegeerd. De UEFA deed net alsof het maar een blikje bier was dat tegen onze bus gegooid werd. We hadden graag meer tijd gekregen om dit te verwerken."

"Dit gaat ook over onze droom om de halve finales van de Champions League te spelen. Ik heb wel tegen mijn spelers gezegd dat ze deze match serieus moesten nemen, maar voetbal is nu eenmaal niet het belangrijkste ter wereld."