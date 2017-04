Beperkte toegang voor voertuigen tot stadion tijdens Champions League-finale

"Al enkele maanden bereiden we ons voor op de Champions League-finale en werken we aan een gedetailleerd veiligheidsplan", zegt Furnham, die ook specialist is in beveiliging van sportevenementen.

"Er zullen maatregelen genomen worden om in bepaalde stadszondes de toegankelijkheid voor voertuigen te beperken. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de omgeving beveiligd zal zijn voor de finale in juni", aldus Furnham

De finale van de Champions League in Cardiff vindt plaats op 3 juni.